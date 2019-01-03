Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte 3 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 42. haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümüne Reyhan ve Yağnur’un nispeti damga vurdu. Birlik olan ikili, Rümeysa'ya karşı tavır aldı. Gün sonunda ise gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Fatih Ürek'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışması yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, haftanın finalinde ise 5 altın bilezikle ödüllendiren Gelinim Mutfakta’ nın 209. bölümünde Yağnur ve Rümeysa'nın tartışmalarına Reyhan Hanım da katılınca, iki gelin arasındaki yarış farklı boyutlara ulaştı.Yağnur, sürekli tartıştığı Rümeysa'ya pankartlı bir gönderme yaptı. Reyhan Hanım, Yağnur'u Rümeysa'ya açtığı pankarttan dolayı tebrik etti. Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Ziyafet Hanım'ın diğer gelini Özlem'den gelen sürpriz mesaj ise ortalığı karıştırdı. Ziyafet Hanım'ın diğer gelini Özlem, yarışmaya katılmak istediğini ve artık Elif'in elenmesini istediği söyleyerek bir mesaj gönderdi. Ziyafet Hanım, "Özlem haklı konuşmuş" diyerek gelin ve kayınvalideler arasında yeni bir tartışma yarattı. Elif, bu durum karşısında oldukça üzüldü. Peki, gün sonunda kim kaç puan aldı?
BİRİNCİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 209. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Çerkez tavuğu yemeğ” ile yarıştılar. Haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden 4 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur ise üçüncü oldu. 15 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı, Rümeysa ise 13 puanla ikinci oldu.
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