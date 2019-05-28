Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte 28 Mayıs puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 63. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her gün farklı bir lezzetin yapıldığı yarışmanın son bölümünde Güller Hanım’ın sözleri gelini Vahide'yi gözyaşlarına boğarken, diğerlerine büyük şaşkınlık yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti…
Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Salı günü haftanın ikinci bölümünü tamamladı. Geçen hafta yarışmadan elenen Güngör programa sert bir mesaj gönderdi. Ezgi ve Gülcan arasında sert atışma yaşandı. Vahide'nin görümcesi ile ilgili düşünceleri kaynanası Güller Hanım’ı rahatsız etti. Vahide, kayınvalidesinin sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
311. Bölümde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “yalancı su böreği" ile yarıştılar.
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 9 puanla Ezgi oldu, 16 puan alan Vahide çeyrek altını almaya hak kazandı. Yasemin ve Gülcan 11 puan topladı.
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