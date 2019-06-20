Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte 20 Haziran tarihli puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Haftanın finalinden önceki son bölüme Gülcan’ın gözyaşları damga vurdu. Gün sonunda ise Gelinim Mutfakta’nın gelinlerinden biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 20 Haziran Perşembe günü 324. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülcan, Besime Hanım ve ailesi ile ilgili yaşadığı olumsuzlukları anlattığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı. Hatice, sürekli olarak mutfağa giren kaynanası Hüsniye Hanımı girmemesi konusunda uyardı. Reyhan ve Besime Hanımın hastalık oyununa gelmeyen Hüsniye Hanım, ikram edilen ayranı yere döktü. Peki, gün sonunda hangi gelin kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar ve puan durumu…
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün birincisi 18 puanla Ezgi oldu, diğer üç gelin ise 9 puan aldı.
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