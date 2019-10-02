Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte 2 Ekim puan durumu
Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta, 73. haftanın üçüncü bölümüyle ekranlardaydı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Kıymet Çoban ve Dilek Akıncıoğlu aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...
Gelinim Mutfakta 2 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Haftanın başından bu yana devam eden Çiğdem Hanım ve gelini Elif arasındaki kriz devam etti. Çiğdem Hanım, kendisine başka birisiymiş gibi davranan Elif'e karşı çok sert tepki verdi. Kıymet'in kaynanalara yemek ve puanlama dersi vermesi sorun oldu. Nur Hanım, kendisinin aşçılığını sorgulayan Elif'e belgeyle kanıtladı. Gün sonunda yapılan değerlendirme ardından çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 2 Ekim 2019'da yayınlanan 363. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Yasemin-Filiz Turan çiftleri bu kez "Arnavut böreği" tarifiyle yarıştı.
Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme doğrultusunda; 6 puanla Filiz gün sonuncusu oldu, Filiz’i 9 puanla Elif takip etti. Günün en yüksek puanını toplayan isim ise Kıymet oldu. 15 puan toplayan Kıymet, çeyrek altını kazandı. 10 puan toplayan Dilek, günü ikincilik tamamladı.
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