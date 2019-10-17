Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte 17 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Ekim Perşembe günü 374. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta’nın gelinleri unlu bir mamulle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Son bölümde Dilek, kaynanası Fatma Hanım'a bilezik verdi; fakat, Fatma Hanım surat asarak bu hediyeyi kabul etti. Günün kritikleri ardından çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
75. hafta bölümleriyle devam eden Gelinim Mutfakta’nın 17 Ekim tarihli bölümünde Fatma Hanım, Dilek'in kendisine bir bilezik vereceğini duyunca ilginç bir tepki verdi. Kübra, gelin ve kaynanaları şaibe altına düşürecek bir konuşmaya şahit olduğundan bahsetti. Duygu, kaynanası Aysel Hanım’ın diğer gelinini ön plana çıkarmasına bozuldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 17 Ekim 2019'da yayınlanan 374. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "fındıklı kurabiye" ile yarıştılar.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Kübra Birlik aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.
Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonunda gün sonuncusu 7 puanla Dilek oldu, Dilek'i 8 puanla Duygu takip etti. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Elif oldu. 16 puan toplayan Kübra günü ikinci tamamladı.
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