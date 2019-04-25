Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Ezeli rakipler günün en yüksek puanlarını aldı
Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta 289. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılarını altına boğan Gelinim Mutfakta’da haftanın finali öncesi rekabet dozu her zamankinden daha yüksekti. Peki, günün galibi hangi gelin oldu, dördüncü günün altını kime gitti? İşte, Gelinim Mutfakta’da bugünün birincisi olan isim ve yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta 25 Nisan Perşembe günü 289. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülcan, kayınvalidesi Besime Hanım’ın yarışmacılardan Güngör ile olan yakınlığı karşısında çok sinirlendi. Konuştukları sırada Besime Hanım’ı, Güngör'ün yanından uzaklaştırınca kayınvalidesinden tepki çekti. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’da gün değerlendirmesi ardından puanlama sonucu açıklandı. Peki, gün birincisi hangi gelin oldu?
PUAN DURUMU SONUCU
Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan 2019'da yayınlanan 289. Bölümünde Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "köfte harçlı biber kapama" tarifi ile yarıştılar.
Gün sonuncusu 9 puanla yeni yarışmacı Rabia oldu, Rabia’yı 12 puanla Güngör izledi. Ezeli rakipler Gülcan ve Ezgi günün en yüksek puanlarını alan isimler oldu. Kayınvalidelerin puanları doğrultusunda 16 puan toplayan Ezgi, 42’nci çeyrek altınını aldı, Gülcan ise 13’ncü puanla günü ikinci tamamladı.
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