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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Ezeli rakipler günün en yüksek puanlarını aldı

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Ezeli rakipler günün en yüksek puanlarını aldı

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta 289. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılarını altına boğan Gelinim Mutfakta’da haftanın finali öncesi rekabet dozu her zamankinden daha yüksekti. Peki, günün galibi hangi gelin oldu, dördüncü günün altını kime gitti? İşte, Gelinim Mutfakta’da bugünün birincisi olan isim ve yaşananların kısa bir özeti

Gelinim Mutfakta 25 Nisan Perşembe günü 289. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülcan, kayınvalidesi Besime Hanım’ın yarışmacılardan Güngör ile olan yakınlığı karşısında çok sinirlendi. Konuştukları sırada Besime Hanım’ı, Güngör'ün yanından uzaklaştırınca kayınvalidesinden tepki çekti. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’da gün değerlendirmesi ardından puanlama sonucu açıklandı. Peki, gün birincisi hangi gelin oldu?

PUAN DURUMU SONUCU

Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan 2019'da yayınlanan 289. Bölümünde Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "köfte harçlı biber kapama" tarifi ile yarıştılar.

Gün sonuncusu 9 puanla yeni yarışmacı Rabia oldu, Rabia’yı 12 puanla Güngör izledi. Ezeli rakipler Gülcan ve Ezgi günün en yüksek puanlarını alan isimler oldu. Kayınvalidelerin puanları doğrultusunda 16 puan toplayan Ezgi, 42’nci çeyrek altınını aldı, Gülcan ise 13’ncü puanla günü ikinci tamamladı.

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