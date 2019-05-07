Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altının sahibi kura ile belli oldu
Gelinim Mutfakta 60 hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılışını ramazan coşkusuyla yapan Gelinim Mutfakta’da altın mücadelesi hız kesmeden devam etti. Yarışmanın ikinci gününde gelinlerden biri kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi gelinin oldu? İşte, son bölümde yaşananların özeti
Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Salı günü 297. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Gülcan'ın Ezgi ve Gülcan arasında sular durulmazken; Reyhan Hanım, Ezgi'nin üslubunu eleştirdi. Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Peki, kayınvalidelerin puanlaması sonucunda dengeler nasıl değişti, hangi gelin kaç puan aldı, gün birincisi kim oldu? İşte, puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 7 Mayıs 2019'da yayınlanan 296. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ıspanak püreli tavuklu talaş böreği" ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonucunda; 8 puan alan Ceren günü dördüncü tamamladı, Ceren’i 13 puanla Gülcan takip etti. 14 puan alan Ezgi ve Güngör birinciliği paylaştı, çeyrek altını alan isim ise kura ile belirlendi.
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