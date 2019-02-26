Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 26 Şubat Salı günü 247. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde gelinlerden biri en yüksek puanı alarak hem 5 bilezik alma ihtimalini arttırdı hem de çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta bugün haftanın ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni haftanın 2. gününde; Gizem, yemeğini eleştiren Reyhan Hanım ile tartıştı. Besime Hanım, gelini Gülcan ile karşı karşıya kaldı. Gelinler, kaynanalarından gelen eleştiri yüklü mesajlara sert tepkiler verdi. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın 247. Bölümünde tartışmaları unutturan ise yine çeyrek altın oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat 2019'da yayınlanan 246. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri “beşamel soslu sebzeli mantar" tarifi ile yarıştılar.
PUAN DURUMU
Gün değerlendirmesi sonunda; 9 puanla Nergis sonuncu oldu. Nergis’i 11 puanla Ezgi izledi. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altınla ödüllendirilen isim 16 puanla Gülcan oldu. 13 puan alan Gizem, günü ikincilikle tamamladı.
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