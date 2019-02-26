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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.02.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Salı günü 247. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde gelinlerden biri en yüksek puanı alarak hem 5 bilezik alma ihtimalini arttırdı hem de çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti

Gelinim Mutfakta bugün haftanın ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni haftanın 2. gününde; Gizem, yemeğini eleştiren Reyhan Hanım ile tartıştı. Besime Hanım, gelini Gülcan ile karşı karşıya kaldı. Gelinler, kaynanalarından gelen eleştiri yüklü mesajlara sert tepkiler verdi. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın 247. Bölümünde tartışmaları unutturan ise yine çeyrek altın oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat 2019'da yayınlanan 246. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri “beşamel soslu sebzeli mantar" tarifi ile yarıştılar.

PUAN DURUMU

Gün değerlendirmesi sonunda; 9 puanla Nergis sonuncu oldu. Nergis’i 11 puanla Ezgi izledi. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altınla ödüllendirilen isim 16 puanla Gülcan oldu. 13 puan alan Gizem, günü ikincilikle tamamladı.

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