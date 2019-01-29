Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta 29 Ocak tarihli bölümüyle 46. Haftanın ikinci gününü tamamladı. Çekişmenin hız kesmeden devam ettiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’da günün kazananı kısa bir süre önce belli oldu, ancak sonuç öncesinde tartışmalı anlar yaşandı. Yarışmaya geçen hafta katılan Gülcan’a kayınvalideler ve gelinler tarafından eleştiri okları geldi. Gülcan'ın kayınpederi ve iş arkadaşlarından gelen mesajlar gelinler tarafından gösteriş olarak algılandı. Besime Hanım'ın gelininin her dediğine onay vermesi neden diğer kayınvalideleri rahatsız etti. Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan gelin, hem haftanın finali öncesinde avantaj elde etti, hem de çeyrek altının sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta 227. bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "nardan aşı" tarifi ile yarıştılar. 11 puan alan Ezgi ve Gülcan çeyrek altın fırsatını kaçırdı. Çeyrek altın, 15 puan toplayan Gözde ‘ye gitti. Yarışmadaki ilk haftasında çeyrek altın alan Gözde, “Diğer yarışmacıların yakasında çeyrek var altın vardı, ne mutlu ki ben de ilk hafta aldım.” dedi
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