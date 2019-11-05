Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 5 Kasım Salı günü 387. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son zamanların en zorlu yemeklerinden biriyle mücadele eden Gelinim Mutfakta’nın gelinleri, kayınvalideleri güldürdü. Gün sonunda gelinlerden biri hem çeyrek altının sahibi oldu hem de haftanın finali için avantaj elde etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde yaşananlar...
Gelinim Mutfakta haftanın ikinci bölümüyle ekranlardaydı.Hafta içi her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde hem eğlenceli hem de gergin dakikalarda yaşandı. Duygu, Şaheste Hanım’ın taklidini yaparak herkesi çok eğlendirdi. Gün kritiğinde ise sesler yükseldi. Gelinlerin yemek yaparken saç ve tırnaklarına dikkat etmemesi yeni bir tartışmaya neden oldu. Gün sonunda ise çeyrek altının kazananı belli oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 5 Kasım 2019'da yayınlanan 387. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hülya-Dilan Ürün çiftleri "tavuklu tokmak köftesi" ile yarıştılarç
Gün sonu değerlendirmesinde; 8 puanla Elif ve Dilan oldu. Gün birincisi ise Duygu ve Melike oldu. Çeyrek altının kazananı kura sonucunda Duygu oldu.
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