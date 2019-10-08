Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 8 Ekim Salı günü 367. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacısı Duygu için gelen video mesaj ortalığı karıştırdı. Gün değerlendirmesi ardından günün kazananı ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek, cuma günleri ise bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde programa gelen video mesaj Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım’ı bir kez daha karşı karşıya bıraktı. Fatma Hanım’ın söyledikleri diğer kaynanaları şoke etti. Kıymet, annesinden gelen mesajla kayınvalidesi Nur Hanım’a yüklendi.
Gelinim Mutfakta'nın 7 Ekim 2019'da yayınlanan 367. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "kremalı mantarlık tavuk" ile yarıştılar.
Gün sonunda kayınvalidelerin değerlendirmesi sonunda; 10 puanla Kıymet ve Dilek sonuncu oldu. Çeyrek altın 15 puan toplayan Elif'e gitti.
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