Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışmaya programı Gelinim Mutfakta yeni haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 73. Hafta Yasemin Turan ve gelini Filiz Turan katıldı. Yeni bir ekibin katılışıyla birlikte dengeler bir kez daha değişti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 30 Eylül Pazartesi günü 361. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın bu haftaki ilk bölümünde Dilek, geçtiğimiz haftanın finalinde kazandığı 5 altın bileziği konfeti patlatarak kutladı. Bu yüzden Çiğdem Hanım ve Fatma Hanım sert bir tartışmanın içine girdi. Çiğdem Hanım, yarışmaya yeni katılan kaynanaya sporla nasıl kilo vereceğini gösterdi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Günün değerlendirmesi ardından kayınvalidelerin verdiği puanlar ortaya çıktı. 4 puanla gün sonuncusu Filiz oldu, Filiz'i 9 puanla Kıymet takip etti. 16 puan toplayan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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