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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
10.09.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta 10 Eylül Salı günü 347. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde en yüksek puanı alan bir gelin, çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 70. haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Altın mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği yarışmanın son bölümünde Suzan Hanım'ın sözleri gelinleri kızdırdı. Seslerin yükseldiği anlar ardından çeyrek altın heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Eylül 2019'da yayınlanan 347. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri "yufkadan lahmacun" ile yarıştılar.

Gün sonuncusu 8 puanla Ezgi oldu. Ezgi’yi 9 puanla Hilal takip etti. Gün birincisi 16 puanla Elif oldu, Hatice 1 puan farkla günü ikinci tamamladı. 

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