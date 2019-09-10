Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 10 Eylül Salı günü 347. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde en yüksek puanı alan bir gelin, çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 70. haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Altın mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği yarışmanın son bölümünde Suzan Hanım'ın sözleri gelinleri kızdırdı. Seslerin yükseldiği anlar ardından çeyrek altın heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Eylül 2019'da yayınlanan 347. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri "yufkadan lahmacun" ile yarıştılar.
Gün sonuncusu 8 puanla Ezgi oldu. Ezgi’yi 9 puanla Hilal takip etti. Gün birincisi 16 puanla Elif oldu, Hatice 1 puan farkla günü ikinci tamamladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle