Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 17 Ocak Perşembe günü 219. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın son gününde beş altın bilezik için yarışacak olan Gelinim Mutfakta’nın gelinleri, yine kıyasıya mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 44.haftanın dördüncü bölümünü tamamladı. Program sunucusu Fatih Ürek’in ufak bir kaza atlattığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde; Ezgi, Mezdeke ekibine alınmayan Nilgün Hanıma, Fatih Ürek'in de dahil olduğu özel bir dans organize etti. Eski yarışmacılardan Başak ve Yasemin, Yağnur'a destek mesajı gönderdi. Sina'nı kaynanası Songül Hanım, bu mesaj üzerine Reyhan Hanımı mesaj organizasyonunu ayarlamakla suçladı. Nilgün Hanım ve Songül Hanım arasında gergin anlar yaşandı.
Gelinim Mutfakta’nın 17 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “zeytinyağlı patlıcan ruloları” tarifi ile yarıştılar.
Değerlendirme sonunda; Simge ve Yağnur 10 puanla gün sonunculuğunu paylaştı. 16 puan toplayan Ezgi , çeyrek altını almaya hak kazandı, 14 puan toplayan Sina ise ikinci oldu.
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