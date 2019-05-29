Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 29 Mayıs Çarşamba günü 313. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta farklı bir yemekle kayınvalidelerin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'nın gelinleri bu kez ‘tavuk biftek rulo’ ile yarıştılar. Haftanın ortasında hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü gününe telefon bağlantıları damga vurdu. Vahide'nin eşi programa mesaj göndererek eşi ve annesi arasında yaşanan tatsızlığa kendi görüşünü iletti! Güller Hanım, oğlunun sözlerini şaşkınlıkla izledi. Gülcan, Besime Hanım ve kayınbabası ile ilgili yaşadığı "Kapı açmama!" konusunda kırılacağı bir gerçeklikle yüzleşti.
Gün sonuncusu 6 puanla Yasemin oldu, Yasemin’i 13 puanla Gülcan takip etti. Kayınvalidelerden 16 puan toplayan Vahide, üçüncü çeyreği aldı. 14 puanın sahibi Ezgi, günü ikinci tamamladı.
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