Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 12 Şubat Salı günü 237. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her gün çeyrek altın mücadelesinin yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Ezgi’nin taklidi damga vurdu. Ezgi'nin kayınvalidesi Reyhan Hanım'ı taklit ettiği anlar keyifli dakikalar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Son bölümde Ezgi'nin sürpriz yaparak, renkli kişiliğiyle tanınan kayınvalidesi Reyhan Hanım gibi hazırlanıp stüdyoya gelmesi herkesi şaşırttı. Reyhan Hanım'a tıpa tıp kendisini benzeten Ezgi stüdyodakileri oldukça güldürdü. Hayalimdeki gelini buldum diyen Reyhan Hanım bu durumdan oldukça memnun kaldı. Gün sonunda kayınvalidelerin puanı toplandı, çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 237. Bölümde çeyrek altın kimin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 12 Şubat 2019'da yayınlanan 237. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "kıymalı enginar" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 10 puan toplayan Gülcan ve Sina sonunculuğu paylaştı. 15 puan toplayan yeni yarışmacı Nergis, çeyrek altını kazandı. Ezgi ise 14 puanla günü 2. olarak tamamladı.
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