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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altın kime gitti?

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altın kime gitti?

Gelinim Mutfakta 12 Şubat Salı günü 237. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her gün çeyrek altın mücadelesinin yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Ezgi’nin taklidi damga vurdu. Ezgi'nin kayınvalidesi Reyhan Hanım'ı taklit ettiği anlar keyifli dakikalar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Son bölümde Ezgi'nin sürpriz yaparak, renkli kişiliğiyle tanınan kayınvalidesi Reyhan Hanım gibi hazırlanıp stüdyoya gelmesi herkesi şaşırttı. Reyhan Hanım'a tıpa tıp kendisini benzeten Ezgi stüdyodakileri oldukça güldürdü. Hayalimdeki gelini buldum diyen Reyhan Hanım bu durumdan oldukça memnun kaldı. Gün sonunda kayınvalidelerin puanı toplandı, çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 237. Bölümde çeyrek altın kimin oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Şubat 2019'da yayınlanan 237. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "kıymalı enginar" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 10 puan toplayan Gülcan ve Sina sonunculuğu paylaştı. 15 puan toplayan yeni yarışmacı Nergis, çeyrek altını kazandı. Ezgi ise 14 puanla günü 2. olarak tamamladı.

 

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