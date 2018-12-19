Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 40. haftanın üçüncü bölümünü tamamladı. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise beş bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’da gelinler bu kez zorlu bir yemek ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 19 Aralık Salı günü 198. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında zaman zaman seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Yağnur’un eşinin dansözlerle çekilmiş fotoğrafı olay oldu. Stüdyoya Yağnur'un eşine ait dansözlerle çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Eltisini ziyarete gidip gitmeme konusunda eşiyle tartışan Yağnur onu dinlemeyip gidince eşi misilleme yapmış. Dansözlerle çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına "Yalnızlık kötü bir şey!" yazmış. Fotoğrafı gören Yağnur'un arkadaşları ona haber vermiş. Eşinin sosyal medyasında gördüğü bu fotoğraf yüzünden kötü olan Yağnur bir süre eşi ile görüşmemiş. O anları anlattığı sırada gözleri dolan Yağnur'a olayı şaşkınlıkla dinleyen diğer gelinler destek oldular. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yumurta dolgulu köfte" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 11 puan alan Cansu sonuncu oldu. 15 puan alan Elif hem gün birincisi oldu, hem de çeyrek altını kazandı.
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