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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonun açılışını bomba bir şekilde yapan Gelinim Mutfakta, haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Son bölümde gelinlerden biri kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?

Gelinim Mutfakta 17 Eylül Salı günü 352. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nur Hanım'ın, gelini Kıymet'e taktığı bilezikler eleştiri aldı.

Nur Hanım, elinde bileziklerle mutfağa daldı ve gelini Kıymet'in koluna taktı. Bu davranışı ise, şov yapmakla değerlendirildi. Reyhan Hanım, programa video mesaj yolladı. Programa yeni katılan gelinler, eski gelin Elif'e nispet yaptılar. Bölüm sonunda ise önce gün değerlendirmesi ardından çeyrek altın kazananı netlik kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın 17 Eylül 2019'da yayınlanan 352. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri “Üsküp” böreği tarifi ile mücadele ettiler.

Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusun gün sonuncusu; 10 puanla Dilek oldu, Dilek'i 11 puanla Hilal takip etti. 16 puan toplayan Elif, çeyrek altının sahibi oldu. Kıymet ise 14 puanla günü ikinci tamamladı. 

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