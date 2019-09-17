Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonun açılışını bomba bir şekilde yapan Gelinim Mutfakta, haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Son bölümde gelinlerden biri kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?
Gelinim Mutfakta 17 Eylül Salı günü 352. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nur Hanım'ın, gelini Kıymet'e taktığı bilezikler eleştiri aldı.
Nur Hanım, elinde bileziklerle mutfağa daldı ve gelini Kıymet'in koluna taktı. Bu davranışı ise, şov yapmakla değerlendirildi. Reyhan Hanım, programa video mesaj yolladı. Programa yeni katılan gelinler, eski gelin Elif'e nispet yaptılar. Bölüm sonunda ise önce gün değerlendirmesi ardından çeyrek altın kazananı netlik kazandı.
Gelinim Mutfakta'nın 17 Eylül 2019'da yayınlanan 352. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri “Üsküp” böreği tarifi ile mücadele ettiler.
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusun gün sonuncusu; 10 puanla Dilek oldu, Dilek'i 11 puanla Hilal takip etti. 16 puan toplayan Elif, çeyrek altının sahibi oldu. Kıymet ise 14 puanla günü ikinci tamamladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle