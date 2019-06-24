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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran Pazartesi günü 326. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk bölümüne Reyhan ve Ezgi’nin yokluğu damga vurdu. İkili, ailelerindeki sağlık sorunu nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Peki, yeni yarışmacılar dengeleri nasıl değiştirdi? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar...

Gelinim Mutfakta yeni haftaya sürprizli bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta 326. Bölümde, Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarışmada olmamaları merak uyandırdı.
Fatih Bey, Ezgi'nin gönderdiği video mesajının olduğunu söyleyerek bu merakları giderdi. Ezgi ise, gönderdiği videoda oğlunun havale geçirmesi nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti.

Gelinim Mutfakta'ya dört yeni kişi katıldı. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları bu hafta Zeynep Bütün ve gelini Hülya Bütün, Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam oldu. Gelinim Mutfakta'nın 24 Haziran 2019'da yayınlanan 326. Bölümünde Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep Bütün- Hülya Bütün, Çiğdem Akçam- Elif Akçam “kuşkonmazlı tepsi köfte” tarifi ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi oldu?

Gün sonuncusu 10 puanla Elif ve Hatice oldu. Kayınvalidelerden 14 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. Hülya, 12 puanla günü ikinci olarak tamamladı. 

 

 

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