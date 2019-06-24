Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti?
Gelinim Mutfakta 24 Haziran Pazartesi günü 326. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk bölümüne Reyhan ve Ezgi’nin yokluğu damga vurdu. İkili, ailelerindeki sağlık sorunu nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Peki, yeni yarışmacılar dengeleri nasıl değiştirdi? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline gitti? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar...
Gelinim Mutfakta yeni haftaya sürprizli bir giriş yaptı. Gelinim Mutfakta 326. Bölümde, Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarışmada olmamaları merak uyandırdı.
Fatih Bey, Ezgi'nin gönderdiği video mesajının olduğunu söyleyerek bu merakları giderdi. Ezgi ise, gönderdiği videoda oğlunun havale geçirmesi nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti.
Gelinim Mutfakta'ya dört yeni kişi katıldı. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları bu hafta Zeynep Bütün ve gelini Hülya Bütün, Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam oldu. Gelinim Mutfakta'nın 24 Haziran 2019'da yayınlanan 326. Bölümünde Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep Bütün- Hülya Bütün, Çiğdem Akçam- Elif Akçam “kuşkonmazlı tepsi köfte” tarifi ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi oldu?
Gün sonuncusu 10 puanla Elif ve Hatice oldu. Kayınvalidelerden 14 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. Hülya, 12 puanla günü ikinci olarak tamamladı.
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