Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 8 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 8 Ocak tarihli bölümüyle 43. haftanın ikinci gününü tamamladı. Gelinim Mutfakta 212. bölümünde Songül Hanım ve Sina, gelinler ve kayınvalideler arasında yeni tartışmalar yaratacak yorumlarda bulundu. Gün değerlendirmesi ardından puanlar toplandı ve günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Haftaya hızlı bir giriş yapan Gelinim Mutfakta yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başında yeni isimlerinde dahil olduğu Gelinim Mutfakta 212. bölümü geride bıraktı. Yarışmaya bu hafta katılan Songül Hanım ve Sina yaptıkları yorumlarla tepki çekti. Diğer yandan Ezgi, Yağnur'un yarışmayı fazla kişiselleştirdiğini söyledi. Fatih Ürek, gün sonu değerlendirmesine kaynanalar odasındaki Rümeysa'nın tavrını konuşan kaynanaların görüntülerini taşıdı. Görüntüler sonrasında söze ilk Rümeysa başladı. Kendini savunan Rümeysa'ya ilk tepki Reyhan Hanımdan geldi. İkili arasındaki tartışmaya Nilgün Hanımda dahil olunca tansiyon giderek yükseldi. Olayın uzamasını ise Fatih Ürek engelledi. Tartışmalarla geçen bir günü daha geride bırakan gelinler, bölüm sonunda puanlarını öğrendi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 212. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Songül-Sina Malatya ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "imambayıldı tarifi" ile yarıştılar. Gün sonunda Rümeysa 7 puanla gün sonuncusu oldu, Rümeysa'yı 12 puanla Sina izledi. Günün en başarılı ismi ise 15 puanla Yağnur oldu, 14 puan alan Ezgi 1 puanla çeyrek altını kaçırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle