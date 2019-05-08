Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 8 Mayıs puan durumu
Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Çarşamba günün yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Rekabet dozunun haftanın finaline doğru arttığı Gelinim Mutfakta’da yine sesler yükseldi. Gün sonunda ise çeyrek altın mutluluğu yaşandı. Peki, günün sonunda yüzü gülen hangi isim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi olan isim ve 8 Mayıs tarihli puan durumu..
Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Çarşamba günü haftanın üçüncü günün geride bıraktı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde; Reyhan Hanım, köşesinde kendisi hakkında söylediği sözler için Gülcan'dan hesap sordu. Gülcan'ın eleştiri köşesi yine sorun yarattı. Reyhan Hanım, kendisi hakkında söylenenlere fazla dayanamadı ve mutfağa girdi. Güngör ve Gülcan arasında büyük kriz çıktı. Öte yandan Ezgi, Reyhan Hanım’ın sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Gün sonunda çeyrek altının sahibi belli oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 8 Mayıs 2019'da yayınlanan 297. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kadınbudu köfte" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonucunda; 8 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, çeyrek altının sahibi ise 19 puyan alan Ceren oldu. Ezgi ve Güngör 11 puan aldı.
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