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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 7 Şubat puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 7 Şubat puan durumu

Gelinim Mutfakta 7 Şubat Perşembe günü 234. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finalinden önceki son bölümde çiçek krizi büyüdü. Gün toplamında kaynanalardan en yüksek puanı alan isim çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 47. Haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Her pazartesi yeni isimlerin dahil olduğu, cuma günleri ise eleme heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın 234. Bölümünde yine sesler yükseldi. Besime Hanım, gelini Gülcan'a kendi kolundaki bileziği takınca olay oldu.
Kaynanalar, Besime Hanımın kendi bileziğini çıkarıp Gülcan'a hediye etmesine tepki gösterdiler. Songül Hanım ve Ezgi arasındaki çiçek krizine Sina da katılınca tartışma büyüdü. Gergin geçen anların ardından ise günün kazananını ve sonuncusu belli oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 7 Şubat 2019'da yayınlanan 234. Bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "hamursuz patlıcan lazanya" ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 11 puan toplayan Kübra sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 12 puan alan Sina 3’üncü sırada yer aldı. 15 puan toplayan Ezgi, çeyrek altını kazandı. Gülcan ise 14 puanla günü 2. olarak tamamladı. Böylece Ezgi 28. Çeyrek altınını almış oldu.

 

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