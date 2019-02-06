Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 6 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta 47. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Ezgi'ye kimden geldiği belli olmayan çiçekler yeni bir krize neden oldu. Gün sonunda ise çeyrek altın heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın ortasını 233. Bölümüyle tamamladı. Haftanın üçüncü gününde; Songül Hanım, Ezgi'ye gelen çiçekleri sinirli bir şekilde aldı ve kimin gönderdiği belli olmadığından bu davranışı büyük merak uyandırdı. Besime Hanım, gelini Gülcan'ı kullandığını düşündüğü Songül Hanıma sert tepki verdi Besime Hanım’ı gelini Gülcan'a düğünde taktığı altın miktarı duyanları şok etti. Peki, gün sonunda kim birinci oldu, çeyrek altına kime gitti?
Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat 2019'da yayınlanan 233. Bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kabaklı havuçlu börek " ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 4 puan toplayan Kübra sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 11 puan alan Gülcan 3’üncü sırada yer aldı. 18 puan toplayan Sina, çeyrek altını kazandı. Ezgi ise 17 puanla günü 2. olarak tamamladı.
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