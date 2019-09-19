Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın finali öncesi son bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta yarışmacılarına çeyrek ve altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde 2 gelin sonunculuğu paylaştı, gün birincisi ise 14 puan aldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 19 Eylül Perşembe günü 354. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatih Ürek, Kıymet'in Fatma Hanım ve gelini Dilek'in arası giderek soğudu. Diğer gelinler Dilek'i, sorun yaşadığı kaynanası ile yarışmaya gelmesini eleştirdi. Yemek tadımında gerilim gittikçe tırmandı. Hafta finali öncesi gelinler telaşlarının kurbanı oldu.
Gün sonuncusu 9 puanla Kıymet ve Dilek oldu. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda çeyrek altının sahibi 14 puanla Elif oldu.
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