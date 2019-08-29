Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 29 Ağustos Perşembe günü 339. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yemek yarışmasının son bölümüne Hülya’nın fenalık geçirmesi damga vurdu. Kısa süreli panik anı ardından Gelinim Mutfakta'nın birincisi belli oldu. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gelinlerden biri çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 29 Ağustos 2019'da yayınlanan 339. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "Mantarlı Siyez Bulguru" için yarıştılar
Gelinim Mutfakta 339. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Hatice Karabulut aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan Hatice, çeyrek altını almaya hak kazandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle