Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 188. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen son bölüme gelinlerin kayınvalidelerine oynadığı oyun damga vurdu. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan isim belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 38. haftanın üçüncü bölümüyle ekranlardaydı. Fatih Ürek’in kendine has sunumuyla eğlendirdiği Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık tarihli 188. bölümünde hem gelinler hem de kayınvalideler arasında çekişme vardı. Günün kritiklerinin yapıldığı anlarda Tuğçe Babur’un kendini sultan olarak ilan etmesi komik diyalogların ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Haftanın ikinci bölümünde, Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yeşil mercimek kısır" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Elif elde etti. 38.haftada iki kez gün birincisi olan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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