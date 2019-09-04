Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 4 Eylül puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 4 Eylül 2019'da 343. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin her gün yeni bir lezzetle yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yine yarışmacılardan biri çeyrek altın sevinci yaşadı, iki yarışmacı ise kayınvalidelerden aynı puanı aldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 4 Eylül puan durumu
Gelinim Mutfakta 4 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Her gün yeni tartışmanın yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Yağmur ve kaynanası Necla Hanım arasındaki sıkıntı devam etti. Ezgi, kendisi hakkında konuşan kaynanası Reyhan Hanım’a tepki gösterdi. Gün değerlendirmesi ardından çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 4 Eylül 2019'da yayınlanan 343. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla-Yağmur Minaz çiftleri "lorlu köz patlıcan" ile yarıştılar.
Kayınvalidelerin değerlendirmesi sonunda; gün sonuncusu 9 puanla Hatice oldu. 12 puan toplayan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı. Yağmur ve Elif ise eşit puanları aldılar.
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