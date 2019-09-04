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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 4 Eylül puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 4 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 4 Eylül 2019'da 343. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin her gün yeni bir lezzetle yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yine yarışmacılardan biri çeyrek altın sevinci yaşadı, iki yarışmacı ise kayınvalidelerden aynı puanı aldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 4 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta 4 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Her gün yeni tartışmanın yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Yağmur ve kaynanası Necla Hanım arasındaki sıkıntı devam etti. Ezgi, kendisi hakkında konuşan kaynanası Reyhan Hanım’a tepki gösterdi. Gün değerlendirmesi ardından çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Eylül 2019'da yayınlanan 343. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla-Yağmur Minaz çiftleri "lorlu köz patlıcan" ile yarıştılar.

Kayınvalidelerin değerlendirmesi sonunda; gün sonuncusu 9 puanla Hatice oldu. 12 puan toplayan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı. Yağmur ve Elif ise eşit puanları aldılar.

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