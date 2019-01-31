Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 31 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 31 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümüyle haftanın dördüncü gününü tamamladı. Haftanın finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan 229. bölümüne gelinlerin, kayınvalidelere karşı göbek atıp şarkı söylediği eğlenceli anlar damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 46. haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta, bugün 229. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; gelinlerin izleme odasında oturan kayınvalidelere karşı, göbek atıp oynaması sonunda Reyhan Hanım elinde süpürgeyle soluğu gelinlerin yanında aldı. Reyhan Hanım gelinleri kovalayınca stüdyoda komik görüntüler ortaya çıktı. Gülcan ise Sina ve Ezgi'nin oyun peşinde olduğunu söyleyince ortalık yine karıştı. Ezgi puan konusunda Gülcan'a karşı hırs yaptığını açık açık söyledi. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 229. Bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " pekmezli lahanalı tavuk bonfile" tarifi ile yarıştılar. Gün değerlendirmesi neticesinde 4 puan alan Gözde, gün sonuncusu oldu. Gözde’yi 13 puanla Sina takip etti. 17 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. Ezgi ise 15 puanla ikinci oldu.
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