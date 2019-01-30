Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 30 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 30 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde çeyrek altın alan isim, diğer gelinlere büyük fark attı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 46. Haftanın üçüncü bölümünü geride bıraktı. Her gün farklı lezzetlerle yarışan gelinler, Gelinim Mutfakta’nın 228. Bölümünde bir yandan en iyi tabağı ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da birbirleriyle gerilim yaşadı. Yarışmaya bu hafta katılan Gözde'den, diğer yarışmacı gelinlere büyük gözdağı geldi! Gözde ve Gülcan arasında çiçek krizi yaşanıyor! Bu kriz üzerine Gülcan'dan, Gözde'ye gerçek yüzünü gösterdiğine dair suçlama geliyor! Kaynanalar da Gözde'nin tavırlarını eleştirdiler.
Gelinim Mutfakta 228. Bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ezogelin pilavı" tarifi ile yarıştılar. 7 puan alan Sina gün sonuncusu oldu. Sina’yı 12 puanla Gözde takip etti. 17 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı.
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