Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 3 Eylül tarihli puan tablosu
Gelinim Mutfakta yarışması ikinci sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın beş günü çeyrek altın, hafta finalinde ise 5 altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta'nın 342. bölümünde gelinlerden biri çeyrek altınlarına bir yenisini ekledi. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte, 3 Eylül tarihli puan tablosu
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde yarışmaya 69. Haftanın başında katılan Yağmur, hem kaynanasına hem de diğer gelinlere esti gürledi. Yeni yarışmacı Yağmur agresif tavırlarıyla olay oldu. Olaylar ilk önce kaynanalar odasında başladı. Eşinin resimlerini odaya yerleştiren kaynanası Necla Hanım ile tartıştı. Resimleri odadan almak isteyen Yağmur'a, Necla Hanım tepki gösterdi. Aralarındaki gergin durum diğer kaynanaları çok şaşırttı. Sonra Ezgi ile tartışmaya başladı. Gün değerlendirmesinde Yağmur’un bu tavırları da çok konuşuldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 3 Eylül 2019'da yayınlanan 342. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla-Yağmur Minaz çiftleri "güveçte mantarlı tavuk" ile yarıştılar.
Kayınvalidelerin değerlendirmesi sonunda; gün sonuncusu 4 puanla Hatice oldu, Hatice'yi 8 puanla Elif takip etti. 17 puan toplayan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı. Yağmur ise 13 puanla günü 2'nci tamamladı.
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