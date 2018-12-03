Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 3 Aralık puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 38. hafta Emel Baburve Tuğçe Babur katıldı. Yeni yarışmacıların iddialı girişi diğer isimlerin tepkisine neden oldu. Bölüm sonunda yarışmacılardan biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 38. haftanın ilk bölümüyle ekranlardaydı. Çeyrek altın için günün lezzetini en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinler ve kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalışan kayınvalideler arasında yine çetin bir mücadele yaşandı. Gelinim Mutfakta'nın 3 Aralık tarihli 186. bölümünde Hatice ve Cansu arasında sert diyaloglar vardı. Hatice, kazandığı altınlardan bir tanesini söz verdiği gibi kaynanası İlhame Hanıma hediye etti. Ziyafet Hanımın, ölen kızını anlattığı anlar ise herkese duygusal anlar yaşattı. Günün kritikleri yapıldıktan sonra puanlamaya geçildi ve günün kazananı belli oldu.
Haftanın ilk bölümünde, Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "kabaklı patates graten" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Hatice 5 puanla sonuncu, 9 puan toplayan Emell ikinci oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan Cansu elde etti, Elif çeyrek altını son anda kaçırdı.
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