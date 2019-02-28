Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 28 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta 28 Şubat Perşembe günü 249. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programın sunucusu Fatih Ürek, hafta finali öncesi yemeklere verdikleri puanlar yüzünden Gelinim Mutfakta’nın kaynanalarını eleştirdi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 50. Haftanın dördüncü bölümünü geride bıraktı. Gülcan, Reyhan Hanım’a bir hayranı gibi resmini imzalatarak ironik bir şekilde eleştirmeye devam etti. Ezgi, Besime Hanımın maskesi ile eğlenceli bir taklit yaptı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki, gün birincisi kimin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 28 Şubat 2019'da yayınlanan 248. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri “arpacık soğanlı tavuk yahnisi ve fesleğenli patates püresi" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 6 puanla Nergis sonuncu oldu. Nergis’i 8 puanla Gizem izledi. Gün birincisi 17 puanla Gülcan oldu, Ezgi 15 puanla günü üçüncü tamamladı.
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