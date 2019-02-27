Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 27 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta 27 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Haftanın finaline doğru rekabet dozunun arttığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümüne Ezgi ve Gülcan arasındaki erk savaşı damga vurdu, gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 50. Haftanın üçüncü bölümünü geride bıraktı. 27 Şubat tarihli Gelinim Mutfakta 248. Bölümünde; Reyhan Hanım’ın hayranları ile ilgili açıklamaları tartışma çıktı. Gizem, yarışma yemeğini kötüleyenler karşısında kendisini savundu. Ezgi, çocuğu ile ilgili durum yüzünden gözyaşlarına boğuldu. Tartışmalı geçen dakikalar ve duygusal anlardan sonra günün çeyrek altın kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 27 Şubat 2019'da yayınlanan 248. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri “fırında kıymalı patates dizmesi" tarifi ile yarıştılar.
PUAN DURUMU
Gün değerlendirmesi sonunda; 10 puanla Gizem dördüncü oldu. Gizem'i 13 puanla Gülcan izledi. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altınla ödüllendirilen isim 18 puanla Nergis oldu. 15 puan alan Ezgi, günü ikincilikle tamamladı.
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