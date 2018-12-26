Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 26 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Aralık Çarşamba günü 203. bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın ortasında Yağnur ve Cansu arasında gerilim had safhaya ulaştı, ikili arasındaki gerilim gün sonu değerlendirmesine de yansıdı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar ve puan durumu
Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 41. haftanın üçüncü bölümünü geride bıraktı. Yayınlanan son bölüme Yağnur ve Cansu arasındaki gerilim damga vurdu. Yıldızı bir türlü barışmayan iki gelin arasında yine gerginlik yaşandı. Cansu'nun "Seni görmekten hoşlanmıyorum" dediği Yağnur'a maske hediye etmesi tansiyonu yükseltti. Cansu'nun maskeyi kendisine takmasına izin veren Yağnur, "Sen beni burada görmek zorundasın" diyerek sert tepki gösterdi. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı.
PUAN DURUMU
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "kabaklı falafel" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 7 puan alan Cansu sonuncu, 12 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 15 puan alan Elif oldu. 13 puan toplayan Rümeysa çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.
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