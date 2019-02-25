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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 25 Şubat puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 25 Şubat puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni haftanın açılışını 246. Bölümüyle yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 50. Hafta Sevim Bahadır ve gelini Gizem Bahadır katıldı. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Şubat Pazartesi günü 246. Bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın ilk gününde; yarışmaya yeni katılan gelin, kaynanasının otoriter duruşundan şikayetçi oldu. Ezgi, Reyhan Hanımın yaptığı resmi tekrar attı. Gülcan ve kaynanası Besime Hanım arasındaki gerilim ise hem ekran karşısındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı. Tartışmalarla geçen gün değerlendirmesi sonunda gelinlerden biri çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat 2019'da yayınlanan 246. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri " sebzeli köfte şiş ve zerdeçallı bademli pilav " tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Ezgi sonuncu oldu, Ezgi’yi 9 puanla Nergis takip etti. 14 puan toplayan Gizem, çeyrek altını kazandı. Gülcan 13 puanla gün ikincisi oldu.

 

 

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