Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 24 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 24 Ocak Perşembe günü 224. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finaline doğru rekabetin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Reyhan ve Nilgün Hanım hazırladığı skeçle güldürdü. Gün değerlendirmesi ardından puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 45. Haftanın sonuna yaklaşıyor. Her cuma bir gelin-kaynananın elendiği Gelinim Mutfakta, bugün haftanın dördüncü gününü tamamladı. Günün olayları şunlardı: Sina ve Gülcan arasında önceki bölümde yaşananların gerginliği devam etti. Reyhan Hanım ve Nilgün Hanım, program 10 yıl da yayınlansa Gülcan'ın altın alamayacağını bir skeçle anlattı. Songül Hanım, Besime Hanımın anlattığı bir şey üzerine onu zenginliğiyle hava atmakla suçladı. Hem keyifli hem de gergin geçen dakikalar ardından gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasında gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 24 Ocak 2019'da yayınlanan 224. Bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “kıymalı bulgur köftesi" tarifi ile yarıştılar.
9 puan alan Gülcan günün sonuncusu oldu, Gülcan’ı 11 puanla Sina izledi. 15 puan toplayan Yağnur, çeyrek altın sevinci yaşadı, Ezgi ise 13 puanla günün ikincisi oldu.
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