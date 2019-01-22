Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İki kişi birinciliği paylaştı

Gelinim Mutfakta 22 Ocak Salı günü 222. Bölümüyle ekranlardaydı. Yağnur ve Gülcan arasında üslup tartışması yaşandı. Yarışmaya yeni katılan Gülcan hem gelinler arasında, hem de kaynanalar arasında eleştirildi. Nilgün Hanım, az konuştuğunu düşünerek elindeki klakson ile diğer kaynanaları susturmaya çalıştı. Seslerin zaman zaman yükseldiği değerlendirme anı ardından puanlar açıklandı ve günün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 22 Ocak puan durumu

7 puan alan Yağnur günün sonuncusu oldu, Yağnur’u 13 puanla Sina izledi. 14 puan alan Ezgi ve Gülşah birinciliği paylaştı. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

GÜNÜN OLAYLARI

Benim çıtamda değilsiniz!

Ezgi, Yağnur'a bir taç hediye ederek onu "Mutfağın Kraliçesi" ilan etti. Yağnur ise, tacın Gülcan'a daha çok yakışacağını söyleyerek iğneli ifadelerle ona verdi. Gülcan da "Siz de farkına vardınız kısa sürede!" diyerek alaylı etkiye, tepki göstererek tacı kabul etti. Sonrasında Gülcan ve gelinler tartışmaya başladı. Yağnur, "Çok kompleksli birisin Gülcan! Seni sürekli poh pohlamışlar!" diyerek ilk sataşmayı yaptı. Ezgi, burnu büyüklüğüne vurgu yaptı ve "Biz senin elemanlarınız!" dedi. Gülcan da bu cümle üzerine "Yerinizi bilin o zaman!" diye karşılık verdi. Yağnur da, "Egonla bu cümleyi ciddiye mi alıyorsun? Burası senin mi sanıyorsun?" diye yüklenince Gülcan, "Benim çıtamda değilsiniz! Bunu bilin! O kadar!" diye net bir cevap yapıştırdı...

Kişisel özelliklerim seni ilgilendirmez

Stüdyoya Gülcan'ın nişan fotoğraflarının olduğu bir video izlettirildi. Fotoğraflarda saçları bakır rengindeydi. Yağnur, ona sarının daha çok yakıştığını söyledi. Diğer gelinlerde bu söyleme katıldılar. Özellikle fotoğraflardaki saç rengi yüzünden kendisini biraz sönük bulduklarını, sarının ona bir hava kattığını söylediler. Yağnur sonrasında "Saçların kaynak mı, kendi saçların mı?" diye sorunca olanlar oldu. Gülcan "Saçlarım kendi saçım, kaynak; seni, ne ilgilendirir benim kişisel özelliklerim!" diye sert bir cevap verdi. Bunun üzerine mutfakta tansiyon giderek yükselmeye başladı!..