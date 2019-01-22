Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İki kişi birinciliği paylaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İki kişi birinciliği paylaştı
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İki kişi birinciliği paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İki kişi birinciliği paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İki kişi birinciliği paylaştı

Gelinim Mutfakta yarışması 45. Hafta bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde başlayan üslup tartışması Gelinim Mutfakta’nın 222. Bölümüne de yansıdı. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 22 Ocak Salı günü 222. Bölümüyle ekranlardaydı. Yağnur ve Gülcan arasında üslup tartışması yaşandı. Yarışmaya yeni katılan Gülcan hem gelinler arasında, hem de kaynanalar arasında eleştirildi. Nilgün Hanım, az konuştuğunu düşünerek elindeki klakson ile diğer kaynanaları susturmaya çalıştı. Seslerin zaman zaman yükseldiği değerlendirme anı ardından puanlar açıklandı ve günün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 22 Ocak puan durumu

7 puan alan Yağnur günün sonuncusu oldu, Yağnur’u 13 puanla Sina izledi. 14 puan alan Ezgi ve Gülşah birinciliği paylaştı. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

GÜNÜN OLAYLARI

Benim çıtamda değilsiniz!

Ezgi, Yağnur'a bir taç hediye ederek onu "Mutfağın Kraliçesi" ilan etti. Yağnur ise, tacın Gülcan'a daha çok yakışacağını söyleyerek iğneli ifadelerle ona verdi. Gülcan da "Siz de farkına vardınız kısa sürede!" diyerek alaylı etkiye, tepki göstererek tacı kabul etti. Sonrasında Gülcan ve gelinler tartışmaya başladı. Yağnur, "Çok kompleksli birisin Gülcan! Seni sürekli poh pohlamışlar!" diyerek ilk sataşmayı yaptı. Ezgi, burnu büyüklüğüne vurgu yaptı ve "Biz senin elemanlarınız!" dedi. Gülcan da bu cümle üzerine "Yerinizi bilin o zaman!" diye karşılık verdi. Yağnur da, "Egonla bu cümleyi ciddiye mi alıyorsun? Burası senin mi sanıyorsun?" diye yüklenince Gülcan, "Benim çıtamda değilsiniz! Bunu bilin! O kadar!" diye net bir cevap yapıştırdı...

Kişisel özelliklerim seni ilgilendirmez

Stüdyoya Gülcan'ın nişan fotoğraflarının olduğu bir video izlettirildi. Fotoğraflarda saçları bakır rengindeydi. Yağnur, ona sarının daha çok yakıştığını söyledi. Diğer gelinlerde bu söyleme katıldılar. Özellikle fotoğraflardaki saç rengi yüzünden kendisini biraz sönük bulduklarını, sarının ona bir hava kattığını söylediler. Yağnur sonrasında "Saçların kaynak mı, kendi saçların mı?" diye sorunca olanlar oldu. Gülcan "Saçlarım kendi saçım, kaynak; seni, ne ilgilendirir benim kişisel özelliklerim!" diye sert bir cevap verdi. Bunun üzerine mutfakta tansiyon giderek yükselmeye başladı!..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Moda İlkokulu... Beni bulabildiniz mi?

“Gizlilik ve yayın yasağı var” Ferdi Tayfur İstanbul Adliyesi'nde

Oğulcan'a futbolu neden bıraktırdı?

'İki elim yakandadır Bülent'