Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 22 Mayıs puan durumu
Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Besime Hanım ve Vahide arasında kahve krizi çıktı. Peki, son bölümde başka neler yaşandı? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’nın 307 bölümünde; Vahide kaynanalara kahve götürdü ve köpüksüz olan Besime Hanıma geldi! Vahide'nin köpüksüz kahve sonrası "Hırsımı senden çıkaracağım!" demesi ise Besime Hanımı sinirlendirdi. Reyhan Hanımın da gaz vermesiyle Besime Hanım soluğu mutfakta aldı. Kahveyi Vahide'nin lavabosuna döktü. İkili arasında ufak çaplı bir tartışma çıktı. Gün sonunda kayınvalidelerin oylamasıyla bir gelin çeyrek altın kazandı.
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda; 9 puanla Gülcan gün sonuncusu oldu, Güngör’ü 13 puanla Güngör ve Ezgi takip etti. 15 puan toplayan Vahideh çeyrek altın kazanan isim oldu.
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