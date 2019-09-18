Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 18 Eylül puan durumu
Gelinim Mutfakta 18 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Yarışmanın bu haftaki üçüncü bölümünde Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Dilek'in gözyaşları damga vurdu. Annesinin mesajını duyunca kendisini tutamayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 18 Eylül puan durumu
Gelinim Mutfakta 18 Eylül Çarşamba günü 353. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde programa sürpriz gelen sanatçı ile yarışmacılar Roman Havasına doydular.
Nur Hanımın davetiyle gelen şarkıcımız gelinlere Roman Havası ile moral verdi. Fatma Hanım’ın, gelini Dilek hakkındaki itirafı kaynanaları çok şaşırttı. Annesinden gelen mesaj Dilek'i gözyaşlarına boğdu. Duygusal ve gergin geçen dakikalar ardından Gelinim Mutfakta’nın bugünkü kazananı netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gün sonuncusu 8 puanla Hilal oldu, Elif ve Kıymet 14 puan aldı. Üçüncü günün sonunda kayınvalidelerden 15 puan toplayan Dilek oldu.
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