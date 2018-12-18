Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 18 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta 40. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise beş bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’nın 18 Aralık tarihli bölümünde gelinler bir sebze yemeği ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 18 Aralık Salı günü 197. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cansu, "Ön plandasın" eleştirileri üzerine sert açıklamalarda bulundu. Yağnur, kaynanası Nilgün Hanım tarafından hediye edilen kaktüse veryansın etti. Ziyafet Hanım’ın “Kocaman diken etrafına da ot toplanmış, böyle çiçek mi olur?” sözleri ile ortam gerildi. Günün değerlendirmesinin yapıldığı anlarda ise sürpriz bir video geldi. Ziyafet Hanım, eşi Deniz Bey’in romantik sözleriyle duygusal anlar yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "musakka" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Yağnur sonuncu, 11 puan alan Rümayesa 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Cansu aldı. 14 puan toplayan Elif son anda çeyrek altını alma hakkını kaybetti.
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