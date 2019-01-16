Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 16 ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 16 Ocak Çarşamba günü 218. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin günün lezzetini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümüne kayınvalidelerin oryantal şovu damga vurdu. Gün sonunda ise çeyrek altın mutluluğu yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 218. bölümüyle 44’üncü haftayı ortaladı. Haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerin oryantal oyunu herkesi şaşırttı. Ancak Nilgün Hanım'ın bu dansa dahil edilmemesi gerilime neden oldu. Nilgün Hanım bu durumu kasıtlı olarak yaptıklarını düşündü. Günün kritiklerinin yapıldığı anlarda ise yeni yarışmacı Songül Hanım ve Reyhan Hanım arasındaki tartışma ön plana çıktı. Reyhan Hanım’ın sürekli kendinden bahsetmesi Ezgi’nin de tepkisine neden oldu.
Gelinim Mutfakta’nın 16 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “körili köfte” tarifi ile yarıştılar.
Değerlendirme sonunda; Sina 9 puanla gün sonuncusu oldu. Sina’yı 12 puanla Simge takip etti. Gün birincisi ise 15 puanla Yağnur oldu, 14 puan toplayan Ezgi çeyrek altını 1 puanla kaçırdı. Yağnur, böylece dördüncü çeyreğini almış oldu.
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