Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 16 Mayıs'ta çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 16 Mayıs Perşembe günü haftanın dördüncü gününü tamamladı. Haftanın finali öncesi rekabet dozunun yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı ve puan durumunda avantaj elde etti. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 16 Mayıs tarihli bölümünde gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 304. Bölümüyle ekranlardaydı. 61. Haftanın dördüncü bölümünde; Ezgi ve Güngör arasında söz dalaşı yaşandı. Gülcan'ın, Besime Hanım ile yaşadığı "Çocuğumu size göstermem!" tartışması bu bölümde de devam etti. Fatih Ürek, Gülcan'ın verilen puana tepki göstermesi üzerine Nesibe Hanım’ın yemek yorumunu kendisine sordu. Gün sonunda puan tablosu ortaya çıktı, gelinlerden biri çeyrek altın kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 16 Mayıs 2019'da yayınlanan 304. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "sebze kebabı" ile yarıştılar!
Gün değerlendirmesi sonunda; 14 puanın sahibi Güngör çeyrek altını almaya hak kazandı.
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