Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 15 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Ocak Salı günü 217. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Sina ve Ezgi'nin Yağnur'a olan baskısı devam etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 44. haftanın ikinci bölümünü geride bıraktı. Rekabet dozunun her geçen artığı Gelinim Mutfakta’nın 217. bölümünde Rümeysa'nın gönderdiği hediyeye misilleme yapan Yağnur, gelinlere bileklik hediye etti. Ancak Sina ve Ezgi Yağnur'u sinirlendirmek için hediyeleri beğenmedi. Simge ise Sina ve Ezgi'nin hediyeleri kasıtlı olarak kabul etmediklerini söyledi. Yağnur, Sina ve Ezgi'nin tavrına oldukça üzüldü. Gün sonu değerlendirmesi ardından çeyrek altını kazanan isim netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta’nın 15 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “Fırında Soslu Tavuk Kanat” tarifi ile yarıştılar.
Değerlendirme sonunda; Yağmur ve Ezgi 11 puanla gün sonuncusu oldu. 18 puan toplayan Sina, gün birincisi olarak çeyrek altını almaya hak kazandı.
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