Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 15 Mayıs puan durumu
Gelinim Mutfakta 15 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Gelinim Mutfakta son bölümünde Ezgi İle Reyhan arasında sesler bir kez daha yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti? İşte, son bölümde yaşananlar?
Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği, Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 61. Haftanın üçüncü gününü tamamladı. Gelinim Mutfakta 303. Bölümünde Reyhan Hanımın, Ceren ile ilgili söyledikleri Ezgi'yi kızdırdı. Besime Hanım ve Gülcan arasında "Torun göstermeme" tartışması çıktı. Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " yufkalı rulo köfte " ile yarıştılar. Puanlama sonrasında gergin anlar yaşandı. Reyhan Hanım Güngör'e 1 puan verdi, Güngör çıldırdı. Peki, gün sonunda çeyrek altın kimin oldu?
Gün değerlendirmesi sonunda; 5 puanın sahibi Ceren sonuncu oldu, Ceren’i 12 puanla Ezgi takip etti. 18 puanın sahibi Gülcan çeyrek altını almaya hak kazandı, Güngör 15 puanla günü ikinci tamamladı.
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