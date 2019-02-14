Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 14 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta 14 Şubat Perşembe günü 239. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finaline doğru rekabet dozunun arttığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümüne ailelerin mesajları damga vurdu. Kaynanalara eşlerinden gelen sevgi mesajları gelinleri kıskandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, Sevgililer Günü’nde çeyrek altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta 48. Haftanın dördüncü gününü tamamladı. Sevgililer Günü ruhu yarışmaya da yansıdı. Kayınvalidelere eşlerinden Sevgililer Günü'ne özel sevgi dolu mesajlar gelince duygusal anlar yaşandı. Kayınvalidelere eşlerinden Sevgililer Günü mesajları ve sürpriz çiçekler geldi. Eşlerinin gönderdikleri mesajlara sevgiyle karşılık veren kayınvalideler oldukça duygusal anlar yaşadı. Songül Hanım eşinin gönderdiği mesajı izledikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Besime Hanım'ın tepkisi ise kayınvalideleri oldukça güldürdü. Gün sonunda çeyrek altını kazanan gelin belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 14 Şubat 2019'da yayınlanan 239. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "kapalı bademli dereotlu pilav" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 4 puan toplayan Sina sonuncu oldu. 18 puan toplayan yeni yarışmacı Nergis, çeyrek altını kazandı.
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