Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Ocak puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni bir haftaya ‘merhaba’ dedi. Gelinim Mutfakta'ya 44. hafta Songül Yüce Ayna ve gelini Simge Ayna katıldı. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 14 Ocak Pazartesi günü 216. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.Yarışmaya yeni katılan gelin-kaynana ilk günden eski yarışmacılara kök söktürdü. Gelinim Mutfakta 216. Bölümde, yarışmadan ayrılan Rümeysa gelinlere sürpriz mesaj ve hediye gönderdi. Rümeysa'nın gönderdiği hediyeler Yağnur'u oldukça sinirlendirdi. Yağnur ve Ezgi, Rümeysa'nın gönderdiği hediyeler yüzünden tartışma yaşadı. Songül Hanım, Reyhan Hanımın kendini fazla ön plana atmasını oynayarak protesto etti. Gergin geçen gün sonunda yarışmacılardan biri çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, 14 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 44. haftanın açılışını bir hamur işi tarifiyle yaptı. Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “milföyde mücver börek” tarifi ile yarıştılar.
Değerlendirme sonunda; yeni yarışmacı Simge, 8 puanla gün sonuncusu oldu, Simge’yi 12 puanla Yağnur izledi. 13 puan toplayan Ezgi ve Sinem ise berabere kaldı. Çeyrek altın sahibi ise kura sonucunda Ezgi oldu.
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