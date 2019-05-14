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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Mayıs puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Mayıs puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 61. Hafta bölümleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta elendiği halde 300. Bölüm niyetine yarışmada kalan Güngör, diğer yarışmacılar arasında sert rüzgarlar etti. Tartışmaya Ezgi ve Gülcan da dahil olunca mutfakta sesler yükselmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 14 Mayıs Salı günü 302. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Gülcan, Güngör ile uğraşmaya devam etti. Gülcan, elindeki rezerve yazılı kağıt ile Güngör'ün bu hafta mutfaktan eleneceğini iddia etti. Güngör, üstüne fazla geldiğini düşündüğü gelinlere gözdağı verdi. Ezgi ve Reyhan Hanım arasındaki soğukluk bu bölümde de hissedildi. Gün sonunda kayınvalidelerin puanları ortaya çıktı, çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Mayıs puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs 2019'da yayınlanan 301. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "patatesli karnıyarık" ile yarıştılar.

Patatesli karnıyarık nasıl yapılır Patatesli karnıyarık tarifi
Patatesli karnıyarık nasıl yapılır? Patatesli karnıyarık tarifi

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puanın sahibi Ceren sonuncu oldu, Ceren’i 9 puanla Güngör takip etti. 15 puanın sahibi Ezgi çeyrek altını almaya hak kazandı, Gülcan ise 14 puanla günü ikinci tamamladı.

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