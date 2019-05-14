Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Mayıs puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 61. Hafta bölümleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta elendiği halde 300. Bölüm niyetine yarışmada kalan Güngör, diğer yarışmacılar arasında sert rüzgarlar etti. Tartışmaya Ezgi ve Gülcan da dahil olunca mutfakta sesler yükselmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 14 Mayıs Salı günü 302. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde Gülcan, Güngör ile uğraşmaya devam etti. Gülcan, elindeki rezerve yazılı kağıt ile Güngör'ün bu hafta mutfaktan eleneceğini iddia etti. Güngör, üstüne fazla geldiğini düşündüğü gelinlere gözdağı verdi. Ezgi ve Reyhan Hanım arasındaki soğukluk bu bölümde de hissedildi. Gün sonunda kayınvalidelerin puanları ortaya çıktı, çeyrek altının kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Mayıs puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs 2019'da yayınlanan 301. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "patatesli karnıyarık" ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puanın sahibi Ceren sonuncu oldu, Ceren’i 9 puanla Güngör takip etti. 15 puanın sahibi Ezgi çeyrek altını almaya hak kazandı, Gülcan ise 14 puanla günü ikinci tamamladı.
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