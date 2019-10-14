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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim puan durumu

Gelinim Mutfakta 14 Ekim Pazartesi günü 371. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta başında yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 75. Hafta Hatice ve gelini Kübra katıldı. Nur Çoban ve gelini Kıymet Çoban’ın yerine gelen ikilinin gelişiyle birlikte dengeler bir kez daha değişti. Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftaya hızlı bir giriş yaptı. Yeni haftanın ilk gününde Elif, müfettiş kılığında mutfağı denetleyince olay oldu. Elif, diğer gelinlerin mutfağını denetleyerek temizlik notu verdi. Bu durumu gören gelinler ona tepki gösterdi. Yarışmaya yeni katılan gelin özelliğiyle, diğer yarışmacıların dikkatini hemen çekti. Duygu, kaynanası Aysel Hanımın yeni bir yönünü öğreniyor ve ağlayan kaynanasını teselli etti.

Gelinim Mutfakta'nın 14 Ekim 2019'da yayınlanan 371. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice-Kübra ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "sebzeli pilav ve anne köftesi" tarifi ile yarıştılar.

Gün sonunda kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonunda yüksek puanları Elif Akçam ve Dilek Akıncıoğlu aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 7 puanla Kübra oldu, Kübra'yı 10 puanla Duygu takip etti. 15 puan alan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı. Dilek ise günü ikinci tamamladı. 

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