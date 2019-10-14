Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta 14 Ekim Pazartesi günü 371. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta başında yeni isimlerin dahil olduğu Gelinim Mutfakta'ya 75. Hafta Hatice ve gelini Kübra katıldı. Nur Çoban ve gelini Kıymet Çoban’ın yerine gelen ikilinin gelişiyle birlikte dengeler bir kez daha değişti. Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftaya hızlı bir giriş yaptı. Yeni haftanın ilk gününde Elif, müfettiş kılığında mutfağı denetleyince olay oldu. Elif, diğer gelinlerin mutfağını denetleyerek temizlik notu verdi. Bu durumu gören gelinler ona tepki gösterdi. Yarışmaya yeni katılan gelin özelliğiyle, diğer yarışmacıların dikkatini hemen çekti. Duygu, kaynanası Aysel Hanımın yeni bir yönünü öğreniyor ve ağlayan kaynanasını teselli etti.
Gelinim Mutfakta'nın 14 Ekim 2019'da yayınlanan 371. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice-Kübra ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "sebzeli pilav ve anne köftesi" tarifi ile yarıştılar.
Gün sonunda kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonunda yüksek puanları Elif Akçam ve Dilek Akıncıoğlu aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 7 puanla Kübra oldu, Kübra'yı 10 puanla Duygu takip etti. 15 puan alan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı. Dilek ise günü ikinci tamamladı.
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