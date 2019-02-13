Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 13 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta, 13 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. 48. Hafta bölümleriyle devam eden Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Filiz Hanım ve Reyhan Hanım arasında ağız dalaşı damga vurdu. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününü geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde puanlamalar sırasında kriz çıktı. Sina ve Ezgi, Gülcan'ın mutfakta şef gibi davranışlar sergilediğini düşünerek onu sert bir şekilde eleştirdi. Songül Hanım ve Besime Hanım arasında tartışma yaşandı. Sina ve Ezgi, Besime Hanım'ın kendilerine düşük puan vermesinin nedenini sorarken çıkan tartışmada mutfakta tansiyon iyice yükseldi. Ezgi, yaptığı yemeğe güvenerek Besime Hanım'ın verdiği puanın düşük olduğunu ve bilerek yüksek puan vermediğini iddia etti. Kayınvalidesinin verdiği puanların doğru bir tespit olduğunu savunan Gülcan da Ezgi ve Sina'ya karşılık verince gelinler birbirine girdi. Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim 1 çeyrek altın kazandı.
Gelinim Mutfakta'nın 13 Şubat 2019'da yayınlanan 238. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri " tavuklu bulgur köftesi " tarifi ile yarıştılar.
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Nergis Kaynak aldı. Çeyrek altını ise, 15 puanla Nergis kazandı. Ezgi, 1 puan farkla çeyrek altını kaçırdı. 7 puan alan Sina ise gün sonuncusu oldu.
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