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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 13 Şubat puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 13 Şubat puan durumu

Gelinim Mutfakta, 13 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. 48. Hafta bölümleriyle devam eden Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Filiz Hanım ve Reyhan Hanım arasında ağız dalaşı damga vurdu. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününü geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde puanlamalar sırasında kriz çıktı. Sina ve Ezgi, Gülcan'ın mutfakta şef gibi davranışlar sergilediğini düşünerek onu sert bir şekilde eleştirdi. Songül Hanım ve Besime Hanım arasında tartışma yaşandı. Sina ve Ezgi, Besime Hanım'ın kendilerine düşük puan vermesinin nedenini sorarken çıkan tartışmada mutfakta tansiyon iyice yükseldi. Ezgi, yaptığı yemeğe güvenerek Besime Hanım'ın verdiği puanın düşük olduğunu ve bilerek yüksek puan vermediğini iddia etti. Kayınvalidesinin verdiği puanların doğru bir tespit olduğunu savunan Gülcan da Ezgi ve Sina'ya karşılık verince gelinler birbirine girdi. Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim 1 çeyrek altın kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın 13 Şubat 2019'da yayınlanan 238. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri " tavuklu bulgur köftesi " tarifi ile yarıştılar.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Nergis Kaynak aldı. Çeyrek altını ise, 15 puanla Nergis kazandı. Ezgi, 1 puan farkla çeyrek altını kaçırdı. 7 puan alan Sina ise gün sonuncusu oldu.

 

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