Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 13 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta 194. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finaline doğru gerilimin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümüne puanlama sırasında yaşanan tartışmalar damga vurdu. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 39. haftanın dördüncü bölümüyle ekranlardaydı. Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri " Baklava yufkasında pilav " tarifiyle yarıştı. Günün yarışma konusu yemek puanlama sırasında tartışmalara neden oldu. Tuğçe Hanım, yaşanan gerginlikleri stüdyoya getirdiği çikolata sürülmüş ekmeklerle gidermeyi başardı. Fatih Ürek, günün kritikleri yapıldıktan sonra puanlamaların sonucunu açıkladı.
Kayınvalidelerden 8 puan alan Rümeysa sonuncu, gün birincisi ise 14 puan alan Cansu oldu. Emel ve Elif ise 13 puan topladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle